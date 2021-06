All'aeroporto Zurigo ben meno passeggeri rispetto al livello pre-Covid

Traffico aereo in ripresa a Zurigo-Kloten, ma lontano dai livelli prepandemici. Keystone

L'aeroporto di Zurigo continua a soffrire della crisi del Covid-19. Anche se in maggio lo scalo ha visto transitare un numero di passeggeri maggiore rispetto a un anno prima, continuano a mancare oltre otto viaggiatori su dieci in confronto al livello prepandemico.

Nel quinto mese dell'anno i passeggeri hanno superato la soglia dei 450'000, una cifra dieci volte superiore a quella dello stesso mese del 2020. Ma rispetto al maggio 2019 il calo è dell'83,4%, indica un comunicato diramato questa sera da Flughafen Zürich, il gestore dello scalo.

Più dell'80% dei passeggeri (362'975) erano locali; in transito se ne sono contati 83'302. «Il desiderio di viaggiare e l'allentamento delle restrizioni sui viaggi da parte di molti paesi sono percettibili all'aeroporto di Zurigo», si legge nella nota.

Il numero di movimenti di aerei è aumentato del 162,5% rispetto all'anno precedente, a quota 8043. I decolli e gli atterraggi a Kloten sono però risultati inferiori dei due terzi rispetto allo stesso mese del 2019. Il numero medio di passeggeri per volo è stato di 92,6, con un aumento del 44,0% rispetto all'anno precedente, e il tasso di occupazione ha raggiunto il 53,8%, con un aumento di 18,8 punti percentuali.

In maggio a Zurigo-Kloten il volume delle merci ha raggiunto 33'644 tonnellate, in aumento del 78,0% su maggio 2020, ma in calo dell'11,6% su maggio 2019.

Il fatturato dei commerci allo scalo è stato di 20,1 milioni di franchi, in aumento di quasi 1,5 volte su base annua, ma ancora basso rispetto al periodo pre crisi (quasi 54 milioni nel maggio 2019).