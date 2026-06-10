Traffico aereoAll'aeroporto di Zurigo, in maggio, sono transitati molti più passeggeri dello scorso anno
SDA
10.6.2026 - 18:07
Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio ha fatto registrare 3,03 milioni di passeggeri, il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce lo scalo.
Keystone-SDA
10.06.2026, 18:07
10.06.2026, 18:12
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Dei viaggiatori, 2,22 milioni erano in partenza o in arrivo a Kloten (ZH), mentre il numero di quelli in transito è stato di 0,80 milioni.
Nel mese in rassegna, ci sono stati 25'318 fra decolli e atterraggi. Si tratta di una crescita nella misura del 5,1% nel paragone con maggio 2025.
Infine, lo scorso mese sono state trasportate 37'369 tonnellate di merci. Ciò, si legge ancora nella nota, rappresenta un incremento dell'1,2% in confronto a dodici mesi prima.