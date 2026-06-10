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Traffico aereo All'aeroporto di Zurigo, in maggio, sono transitati molti più passeggeri dello scorso anno

SDA

10.6.2026 - 18:07

L'aeroporto di Zurigo ha diramato la statistica dei passeggeri del mese di maggio
L'aeroporto di Zurigo ha diramato la statistica dei passeggeri del mese di maggio
Keystone

Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio ha fatto registrare 3,03 milioni di passeggeri, il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce lo scalo.

Keystone-SDA

10.06.2026, 18:07

10.06.2026, 18:12

Dei viaggiatori, 2,22 milioni erano in partenza o in arrivo a Kloten (ZH), mentre il numero di quelli in transito è stato di 0,80 milioni.

Nel mese in rassegna, ci sono stati 25'318 fra decolli e atterraggi. Si tratta di una crescita nella misura del 5,1% nel paragone con maggio 2025.

Infine, lo scorso mese sono state trasportate 37'369 tonnellate di merci. Ciò, si legge ancora nella nota, rappresenta un incremento dell'1,2% in confronto a dodici mesi prima.

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