L'aeroporto di Zurigo ha diramato la statistica dei passeggeri del mese di maggio Keystone

Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio ha fatto registrare 3,03 milioni di passeggeri, il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce lo scalo.

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Dei viaggiatori, 2,22 milioni erano in partenza o in arrivo a Kloten (ZH), mentre il numero di quelli in transito è stato di 0,80 milioni.

Nel mese in rassegna, ci sono stati 25'318 fra decolli e atterraggi. Si tratta di una crescita nella misura del 5,1% nel paragone con maggio 2025.

Infine, lo scorso mese sono state trasportate 37'369 tonnellate di merci. Ciò, si legge ancora nella nota, rappresenta un incremento dell'1,2% in confronto a dodici mesi prima.