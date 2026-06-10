Traffico aereo All'aeroporto di Zurigo, in maggio, sono transitati molti più passeggeri dello scorso anno

L'aeroporto di Zurigo ha diramato la statistica dei passeggeri del mese di maggio

Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio ha fatto registrare 3,03 milioni di passeggeri, il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce lo scalo.