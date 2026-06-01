La guerra in Iran non incide sul volume di traffico complessivo. (Foto d'archivio) Keystone

Le tensioni geopolitiche non fanno perdere quota all'aeroporto di Zurigo, che nel mese di maggio appena concluso ha fatto registrare il 5,1% di partenze e arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. È quanto emerge da un'analisi odierna dell'agenzia Awp.

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Il giorno più attivo è stato il 22 maggio, il venerdì che ha preceduto il fine settimana di Pentecoste, con 884 decolli e atterraggi. Nei primi cinque mesi dell'anno sommati i movimenti complessivi si attestano a 106'715, vale a dire il 4,1% in più rispetto allo scorso anno, ma l'1,6% in meno rispetto al 2019, ultimo anno ante-Covid.

Anche dall'inizio del conflitto in Iran a fine febbraio il numero di aerei transitati da Zurigo è costantemente aumentato. Già i mesi di marzo e aprile avevano infatti segnato valori superiori rispetto ai corrispettivi del 2025. La crescita dei viaggi si deve all'aumento dei voli europei, mentre quelli intercontinentali sono in diminuzione.

I dati relativi ai movimenti aerei si basano su statistiche aggiornate quotidianamente che registrano tutti i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale. Oltre ai voli di linea, sono inclusi anche i voli cargo, d'affari e privati. Questi dati sono considerati un indicatore dell'andamento del traffico, ma possono differire dal numero di passeggeri a causa del tasso di occupazione e delle dimensioni degli aeromobili.

I numeri precisi del traffico di passeggeri e aviogetti per il mese di maggio saranno pubblicati mercoledì 10 giugno.