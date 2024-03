Ottimi risultati per l'aeroporto di Zurigo. Keystone

L'aeroporto di Zurigo nel 2023 ha proseguito una netta ripresa dal periodo pandemico. Il fatturato è cresciuto e l'utile è aumentato in maniera chiara. Più alti anche i dividenti.

Grazie all'aumento dei passeggeri il giro d'affari ha fatto registrare un +21% a 1,24 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno dello scalo zurighese. Il dato supera quello pre-pandemico del 2019 (+2,1%), anche se i viaggiatori rimangono inferiori.

L'EBITDA ha visto un incremento del 22% a 677 milioni. L'utile netto ha dal canto suo registrato un balzo del 47% a 304,2 milioni. Agli azionisti verrà proposto un dividendo di 5,30 franchi per azione (+1,80 franchi).

Le cifre pubblicate oggi superano le attese degli analisti. Per l'anno in corso i gestori continuano a mostrarsi ottimisti, con il numero di passeggeri che dovrebbe raggiungere i 30 milioni, ovvero il 95% di quanto fatto registrare nel 2019. L'anno scorso sono stati 28,9 milioni. Previste crescite anche per fatturato e utile.

jl