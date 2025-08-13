  1. Clienti privati
Trasporti aerei Record di passeggeri all'aeroporto di Zurigo in luglio, ma spendono di meno

SDA

13.8.2025 - 18:44

Più passeggeri all'aeroporto di Zurigo, ma spendono di meno. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Con le vacanze estive alle porte, l'aeroporto di Zurigo ha registrato un record di passeggeri lo scorso luglio: 3,3 milioni e un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente. La crescita si è però riflessa solo in misura modesta nella spesa dei viaggiatori.

Keystone-SDA

13.08.2025, 18:44

13.08.2025, 18:51

Stando a una nota diffusa oggi dal gestore dell'aeroscalo Flughafen Zürich, il record assoluto in un unico giorno è stato raggiunto il il 28 luglio scorso con 115'547 passeggeri. Nel mese in rassegna i movimenti aerei sono aumentati del 2,6% su base annua, per un totale 25'264 fra decolli e atterraggi.

Il fatturato generato dai negozi e dai ristoranti dell'aeroporto e invece aumentato di un modesto 0,4%, raggiungendo i 62,4 milioni di franchi.

