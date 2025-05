In estate lo scalo trabocca di vacanzieri. Keystone

L'aeroporto di Zurigo prevede che la domanda di viaggi aerei continuerà ad aumentare, anche per quanto riguarda quelli verso gli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

Secondo Lukas Brosi, Ceo della società di gestione Flughafen Zürich, malgrado le tensioni sui dazi in seguito alle minacce del governo statunitense non c'è nulla che faccia pensare a un calo dei flussi.

«Chi ha prenotato un viaggio negli Usa lo farà, afferma il dirigente in un'intervista pubblicata oggi da Finanz und Wirtschaft. E coloro che decideranno di non recarsi nel paese del presidente Donald Trump opteranno per un'altra destinazione.

Flughafen Zürich si aspetta quindi che la domanda per i suoi servizi rimanga elevata: la direzione ipotizza che il record di 31,5 milioni di passeggeri stabilito nel 2019 sarà superato nel 2025, con circa 32 milioni di passeggeri. «L'attività estiva deciderà se il dato sarà leggermente superiore o inferiore ai 32 milioni».

Lo scalo si dice pronto ad affrontare una domanda elevata: durante le vacanze di Pasqua le operazioni si sono svolte «senza problemi», ha chiosato il manager. In passato però i ritardi sono stati più frequenti durante l'alta stagione estiva.

Brosi è anche ottimista riguardo alle discussioni sulle tariffe che inizieranno in autunno: dal 2016 i prezzi non sono stati adeguati. Alla luce dell'aumento del numero di passeggeri e dei costi la società vede però la necessità di agire. «Sono fiducioso che troveremo una soluzione negoziata», conclude.