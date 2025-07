Giugno è stato il mese più trafficato dell'anno a Kloten. Keystone

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche nel mese di giugno. I movimenti aerei sono aumentati del 2,5% su base annua, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Giugno è stato il mese più trafficato dell'anno in corso, con un totale di 23'933 fra decolli e atterraggi. Il ritardo rispetto ai livelli pre-Covid continua a diminuire: nel confronto con giugno 2019, il dato è inferiore solamente dello 0,4%.

Globalmente, da inizio anno a fine giugno, il numero di movimenti aerei è aumentato del 3,1% rispetto al 2024. Nel paragone con i primi sei mesi del 2019 si registra invece ancora un calo del 4,5%.

I numeri in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono però sui tassi di occupazione degli aerei. Gli ultimi dati sui passeggeri transitati per lo scalo di Kloten non sono ancora disponibili e saranno pubblicati il 10 luglio.