  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aviazione Traffico ancora in crescita all'aeroporto di Zurigo

SDA

1.12.2025 - 19:00

C'è parecchio traffico da gestire.
C'è parecchio traffico da gestire.
Keystone

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in novembre: i movimenti aerei sono stati 20'200, un numero in progressione del 6,0% rispetto allo stesso periodo del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Keystone-SDA

01.12.2025, 19:00

01.12.2025, 19:09

Il dato è anche superiore del 2,6% a quello del nono mese del 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va peraltro anche sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Novembre si inserisce comunque su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-novembre 2025 l'aumento del traffico è stato del 3,8% su base annua, per un totale di 245'100 movimenti. Se invece il confronto viene fatto con gli stessi mesi del 2019 il numero dei movimenti è ancora dell'1,6% inferiore.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei.

I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili – saranno pubblicati il 10 dicembre – ma lo scalo appariva finora sulla buona strada per superare il primato annuo risalente al 2019.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice
Alfonso Signorini confessò tutto a un cardinale: «Mi ascoltò in silenzio per dieci secondi»
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?

Altre notizie

A Bruxelles. I produttori svizzeri di armi presentano i loro prodotti all'UE

A BruxellesI produttori svizzeri di armi presentano i loro prodotti all'UE

Svizzera. Oggi si chiude la lunga settimana del Black Friday, ma c'è stato poco entusiasmo

SvizzeraOggi si chiude la lunga settimana del Black Friday, ma c'è stato poco entusiasmo

Lo dicono gli esperti. Il tasso ipotecario di riferimento è fermo? «Resterà così a lungo»

Lo dicono gli espertiIl tasso ipotecario di riferimento è fermo? «Resterà così a lungo»