All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in luglio: i movimenti aerei sono stati 26'100, un numero in progressione del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Il giorno con più traffico è stato il 10 luglio, con 900 partenze e atterraggi. Il mese dedicato a Giulio Cesare si inserisce su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-luglio l'aumento del traffico è infatti stato del 4,0% su base annua, per un totale di 157'400 movimenti, solo 100 in meno del 2019 pre-pandemico.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le regole di volo strumentale (IFR): sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei: i dati sui passeggeri non sono ancora disponibili, saranno pubblicati il 12 agosto.