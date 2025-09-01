  1. Clienti privati
Aviazione All'aeroporto di Zurigo traffico passeggeri ancora in crescita: +5% in agosto

SDA

1.9.2025 - 16:00

I movimenti aerei non sono stati pochi.
Keystone

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in agosto: i movimenti aerei sono stati 25'000, un numero in progressione del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Il numero è anche superiore dell'1,8% a quello dell'ottavo mese del 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va peraltro anche sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Agosto si inserisce comunque su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-agosto 2025 l'aumento del traffico è stato del 3,4% su base annua. Se invece il confronto viene fatto con gli stessi mesi del 2019 il numero dei movimenti è ancora del 3,1% inferiore.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati il 10 settembre.

