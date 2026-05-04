Lo scalo zurighese ha un'importanza continentale. Keystone

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in aprile: i movimenti aerei sono stati 23'300, un numero in progressione del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

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Per la prima volta quest'anno il dato è anche superiore ai valori registrati nel 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va peraltro sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Aprile si inserisce comunque su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-aprile 2026 l'aumento del traffico è stato del 3,8% su base annua, per un totale di 78'600 movimenti. Se invece il confronto viene fatto con gli stessi mesi del 2019 il numero dei movimenti è ancora del 3,3% inferiore.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, inoltre, sui tassi di occupazione degli aerei: i dati sui passeggeri non sono ancora disponibili, saranno pubblicati il 13 maggio.