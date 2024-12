Non sono pochi i voli gestiti ogni giorno dalla torre di controllo di Kloten (ZH). Keystone

Il traffico torna a crescere all'aeroporto di Zurigo: in novembre i movimenti aerei a Kloten (ZH) sono stati 18'900, un numero in progressione del 5% rispetto allo stesso mese del 2023, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

SDA

Lo scarto rispetto ai livelli pre-pandemici è ormai molto ridotto: la flessione in relazione al 2019 (che è stato un anno record) è del 3%. Va peraltro anche sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Novembre si inserisce quindi su una traiettoria di crescita, dopo che in ottobre era stato registrato un calo, il primo da diverso tempo. E nel confronto mensile l'undicesimo mese del 2024 mette a referto una contrazione del 18%, da attribuire essenzialmente a fattori stagionali: in ottobre vi erano state infatti numerose partenze in occasione delle vacanze scolastiche autunnali.

I numeri in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati l'11 dicembre.

hm, ats