  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aviazione Per l'aeroporto di Zurigo un utile netto in crescita nel primo semestre

SDA

26.8.2025 - 10:00

Ottimi risultati per l'aeroporto di Kloten.
Ottimi risultati per l'aeroporto di Kloten.
Keystone

L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato.

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:00

26.08.2025, 10:06

Il fatturato ha raggiunto i 640,7 milioni, in crescita dell'1,5%. La progressione del traffico aereo ha permesso di raggiungere entrate pari a 327,3 milioni, in incremento del 4%, sempre su base annua. Fra gli introiti non legati all'aviazione vi è stato un aumento dell'1% a 313,4 milioni.

Per l'insieme dell'anno, lo scalo di Kloten mira a 32 milioni di passeggeri, dato che equivarrebbe a una crescita del 2,5%. L'utile netto dovrebbe rimanere grosso modo stabile. Le attività commerciali potrebbero invece subire un calo a causa di lavori in corso che ne penalizzano gli affari.

Il gestore dell'aeroporto vuole inoltre aprire lo scalo di Noida, in India, entro fine anno. Si tratta del più grande progetto internazionale del gruppo. I lavori sono ormai nel vivo e la torre di controllo è ad esempio già pronta all'utilizzo. Inizialmente l'inizio delle attività era prevista per fine 2024.

I più letti

Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Turisti e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie

Altre notizie

Svizzera. Swissmem: «Servono misure per salvare posti di lavoro»

SvizzeraSwissmem: «Servono misure per salvare posti di lavoro»

Fusione tra operatori turistici. Ok della COMCO a DERTOUR per l'acquisizione di Hotelplan

Fusione tra operatori turisticiOk della COMCO a DERTOUR per l'acquisizione di Hotelplan

Mercati azionari. Apertura in calo per la Borsa svizzera

Mercati azionariApertura in calo per la Borsa svizzera