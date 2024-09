Per le società d'assicurazione il sole è sempre più splendente. Keystone

Affari d'oro nel 2023 per le compagnie assicurative svizzere: gli utili complessivi si sono attestati a 13,6 miliardi di franchi, il 78% in più dell'anno prima.

In forte crescita sono risultati anche i premi, saliti del 9% a 140,6 miliardi, emerge da un rapporto annuale pubblicato oggi dalla Finma, l'autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari.

Le imprese del ramo non vita hanno messo a referto guadagni per 6,9 miliardi di franchi, in netta progressione rispetto ai dodici mesi precedenti: +8%. E dopo due anni relativamente di magra le società di riassicurazioni hanno visto il risultato esplodere: ha raggiunto 5,4 miliardi l'anno scorso, a fronte degli 0,5 miliardi del 2022 e degli 0,1 miliardi del 2021.

I sei principali assicuratori vita – Swiss Life, Helvetia, Baloise, Axa, Allianz e Zurich – hanno da parte loro una quota di mercato nel loro campo dell'85%: il 41% è detenuto dalla sola Swiss Life. Complessivamente il comparto ha osservato i profitti salire del 4% a 1,3 miliardi.

