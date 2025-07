Continuano a crescere gli affitti in Svizzera. Keystone

Gli affitti in Svizzera hanno proseguito la loro ascesa in giugno, con una crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente, mostra l'indice di Homegate. In controtendenza Ginevra.

Keystone-SDA SDA

Se paragonato con maggio, l'indice è aumentato di 0,3 punti in giugno, situandosi a 130,8. Su base annua, l'incremento è dell'1,8%.

In un mese gli aumenti più elevati si registrano a Svitto (+3,7%) e Lucerna (+2,2%), mentre gli affitti sono scesi nei due cantoni di Appenzello (-0,9%) così come a Ginevra (-0,5%). Quest'ultimo cantone è l'unico a far segnare un'evoluzione negativa su base annua (-0,6%).

Fra le città, si constatano due dinamiche differenti in giugno: a Lucerna (+2,2%), Basilea (+0,7%), San Gallo (+0,4%) e Lugano (+0,3%), gli affitti sono cresciuti, mentre a Berna (-1,0%), Ginevra (-0,9%), Zurigo (-0,6%) e Losanna (-0,2%) sono calati.

L'indice di Homegate è creato in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB).