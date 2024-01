I SUV stanno sempre più conquistando gli spazi urbani. Keystone

Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) Fatih Birol ha chiesto l'intervento dei governi contro la crescente proliferazione dei SUV urbani.

«È fondamentale risolvere i problemi che causano, in termini di fabbisogno energetico supplementare, di spazio pubblico occupato e di pericolo aggiuntivo per i pedoni», ha indicato il 65enne al quotidiano francese Les Échos.

A suo avviso gli stati dovrebbero scoraggiare i clienti dall'acquistare i SUV e intervenire per regolare la tendenza verso i veicoli pesanti: ciò potrebbe assumere la forma di una maggiore tassazione o di un aumento delle tariffe di parcheggio.

«Se si guarda al settore dei trasporti in generale, si notano due tendenze molto forti: la crescente importanza dei veicoli elettrici, ma anche il posto sempre più importante che stanno occupando i SUV», ha insistito l'economista turco.

Secondo i dati dell'AIE, nel 2023 i SUV rappresenteranno quasi la metà delle vendite globali di auto nuove, con il 48%: in Europa superano la soglia del 50%. Gli Sport Utility Vehicle emettono in media il 20% in più di CO2 rispetto alle berline, a causa del loro peso maggiore e della forma meno aerodinamica.

hm, ats