  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Società d'investimento Airesis (Le Coq Sportif) dice addio alla borsa svizzera

SDA

13.8.2025 - 19:00

Airesis è una società che detiene importanti partecipazioni.
Airesis è una società che detiene importanti partecipazioni.
Keystone

La società di investimento vodese Airesis, specializzata in partecipazioni strategiche in particolare nel settore dell'abbigliamento sportivo, lascerà presto la borsa svizzera.

Keystone-SDA

13.08.2025, 19:00

L'autorità di controllo SIX Exchange Regulation (SER) ha dato il via libera alla prevista revoca dalla quotazione delle azioni, che avverrà il 13 novembre, ha indicato l'azienda.

All'inizio di luglio gli azionisti di Airesis avevano approvato, nel corso di un'assemblea generale straordinaria, l'uscita dal mercato. All'inizio di agosto SER ha temporaneamente esonerato la società da alcuni obblighi di divulgazione e pubblicazione: gli investitori attendono ancora la relazione annuale 2024.

Airesis è stata fondata nel 2004 e ha sede a Montreux (VD). La società controlla fra l'altro il marchio francese Le Coq Sportif, un'entità la cui storia risale al 1882.

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Donna scompare nel nulla mentre il marito faceva un pisolino su una spiaggia greca

Altre notizie

Trasporti aerei. Record di passeggeri all'aeroporto di Zurigo in luglio, ma spendono di meno

Trasporti aereiRecord di passeggeri all'aeroporto di Zurigo in luglio, ma spendono di meno

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Grigioni. Inforlife non colpita dai dazi, ma valuta un'espansione negli USA

GrigioniInforlife non colpita dai dazi, ma valuta un'espansione negli USA