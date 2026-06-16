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Svizzera Aiuti all'acciaieria Stahl Gerlafingen, 14 milioni tra Confederazione e Cantone

SDA

16.6.2026 - 18:00

Presso Stahl Gerlafingen lavorano centinaia di operai.
Presso Stahl Gerlafingen lavorano centinaia di operai.
Keystone

Il contributo dello Stato per l'acciaieria Stahl Gerlafingen, nel canton Soletta, è ormai definito.

Keystone-SDA

16.06.2026, 18:00

16.06.2026, 18:02

La Confederazione ha firmato il decreto per il sostegno di 9,2 milioni di franchi, a cui si aggiungono 4,6 milioni da parte del Cantone, ha indicato oggi la cancelleria solettese.

Le camere federali avevano approvato gli aiuti nel dicembre 2024, mentre il parlamento locale ha dato il suo via libera nel novembre 2025. L'intervento intende garantire la produzione siderurgica negli stabilimenti di Gerlafingen, che danno lavoro a 480 persone. Viene inoltre preservata la competitività della Svizzera nel comparto.

Confederazione e cantone si faranno carico per quattro anni di una parte delle tariffe per l'utilizzo della rete elettrica. Il sostegno è tuttavia subordinato a precisi obblighi e condizioni: in particolare, il mantenimento del sito produttivo di Gerlafingen dovrà essere assicurato sino alla fine del 2031.

Durante il periodo di sostegno è inoltre vietata la distribuzione di dividendi agli azionisti nonché di bonus a favore della direzione e del consiglio di amministrazione. L'acciaieria si è inoltre impegnata a rispettare vincoli ambientali.

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