Il consigliere federale Albert Rösti ha dato il via oggi ai lavori di ampliamento della linea ferroviaria Zurigo-Winterthur. L'intera Svizzera trarrà vantaggio dal raddoppio a quattro binari, è stato affermato.

Da sinistra: il consigliere di Stato zurighese Martin Neukom (Verdi), il consigliere federale Albert Rösti e il CEO delle FFS Vincent Ducrot.

«Con l'inizio dei lavori prende il via la realizzazione di un progetto di grande portata e importanza», ha detto il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazione (DATEC) in una nota odierna.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il CEO delle FFS Vincent Ducrot e il consigliere di Stato zurighese Martin Neukom (Verdi), il qual ha paragonato il raddoppio dei binari a un «bypass nel cuore del trasporto pubblico svizzero».

Un treno ogni quarto d'ora

Ducrot ha da parte sua parlato di un «progetto superlativo». Le FFS investono circa un milione di franchi al giorno di lavori. «Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto dei lavori», ha aggiunto.

Per circa un decennio le FFS lavoreranno in prossimità dei binari e in uno dei corridoi più trafficati della rete ferroviaria svizzera. Ciò richiederà anche lavori notturni. L'ampliamento a quattro binari dovrebbe entrare in funzione con il cambio di orario alla fine del 2037.

Il progetto prevede l'ampliamento delle stazioni di Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf e Winterthur-Töss. Inizieranno inoltre i lavori preparatori per la galleria di Brütten, lunga nove chilometri e comprendente due tubi a binario unico.

Con il nuovo tunnel i tempi di percorrenza fra Zurigo e Winterthur saranno ridotti di otto minuti e potrà essere introdotta la cadenza di un quarto d'ora nei collegamenti regionali.