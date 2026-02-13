È iniziata, con una settimana d'anticipo rispetto al solito, la raccolta di prugne. Grazie al molto sole è atteso un raccolto di qualità, attorno alle 3'000 tonnellate, indica l'Associazione Svizzera Frutta in un comunicato odierno.

La maturazione anticipata si deve alle alte temperature registrate in tutte le aree di coltivazione in Svizzera. Il periodo di raccolto durerà fino a inizio settembre.

Anche la qualità dei frutti dovrebbe essere buona quest'anno. Le numerose ore di sole delle ultime settimane hanno infatti aumentato il tenore zuccherino e permesso di sviluppare un aroma equilibrato.

Le prugne, ricorda l'Associazione Svizzera Frutta, si prestano a una grande varietà di consumi: fresche, in torte e crostate, in marmellata, in chutney e in salsa. È anche possibile congelarle per mangiarle più in là nel corso dell'anno, in questo caso è consigliato tagliarle a metà e snocciolarle prima di riporle in congelatore.

La caratteristica patina bianca sulla buccia, conclude l'Associazione Svizzera Frutta, è uno strato di cera naturale che protegge le prugne dall'essiccamento e può tranquillamente essere mangiata, oppure tolta sotto l'acqua calda.