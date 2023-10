Albergatori ottimisti per la prossima stagione invernale (archivio) Keystone

La maggior parte degli albergatori svizzeri è ottimista per la stagione invernale. Un gran numero di strutture prevede addirittura un fatturato superiore a quello dell'anno scorso. È probabile che anche l'aumento dei prezzi svolga un ruolo importante.

Il 57% degli albergatori prevede che il fatturato della stagione invernale 2023/24 sarà uguale a quello dell'anno precedente. Il 29% punta addirittura su un aumento delle entrate, mentre solo il 14% si aspetta una contrazione, ha annunciato oggi l'associazione Hotelleriesuisse. Il numero di pernottamenti ha raggiunto il massimo storico di 17 milioni durante la stagione 2022/2023 ed è stato superiore del 4% rispetto al periodo precedente la pandemia.

I costi elevati stanno però causando problemi al settore. Secondo l'indagine, la maggior parte (62%) degli alberghi ha aumentato i prezzi per la prossima stagione invernale. Un buon terzo applica per la prossima stagione gli stessi prezzi dell'anno precedente e solo il 2% ha effettuato riduzioni. Gli albergatori hanno spesso citato come motivo l'aumento dei prezzi dell'energia, spesso anche i costi del personale o l'inflazione in generale.

Carenza di personale

Un problema importante per gli albergatori, secondo l'associazione, è anche la persistente carenza di personale. Una netta maggioranza degli intervistati ritiene che sia questa la maggiore sfida per il settore.

Più di un terzo delle aziende formatrici ha dichiarato di non essere riuscito ad assegnare tutti i posti di apprendistato previsti. Trovare apprendisti è difficile soprattutto per le aziende delle regioni alpine. Più della metà degli intervistati (56%) provenienti da regioni montane ha dichiarato che il reclutamento rappresenta una sfida. In città, invece, solo un albergo su cinque non è riuscito a trovare candidati per i posti di apprendistato.

Al sondaggio, svolto fra il 29 settembre e il 3 ottobre, hanno partecipato circa 180 membri dell'associazione Hotelleriesuisse.

tv