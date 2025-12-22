  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo Gli alberghi tirano il fiato, in novembre primo calo dopo mesi crescita

SDA

22.12.2025 - 16:01

Il settore dell'accoglienza rimane fondamentale in Svizzera.
Il settore dell'accoglienza rimane fondamentale in Svizzera.
Keystone

Dopo aver raggiunto valori record in estate il turismo svizzero tira il fiato: in novembre è stata registrata una flessione dei pernottamenti dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

Keystone-SDA

22.12.2025, 16:01

22.12.2025, 16:07

Si tratta della seconda stima, pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST).

A incidere sul risultato sono state le contrazioni sia della domanda indigena, scesa dello 0,8%, sia di quella degli ospiti provenienti dall'estero, in flessione dello 0,1%. Non sono ancora note cifre assolute: sono stati diffusi solo valori percentuali.

Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Emerge così che l'Europa segna -0,6% (trainata dal +7,2% del Regno Unito, ma frenata dal -1,6% della Germania, dal -4,5% della Francia, dal -7,7% dell'Italia e dal -9,0% dei Paesi), l'America +4,4% (Usa +2,4%) e l'Asia -3,7% (con la Cina a -2,8%, a cui hanno fatto da contraltare gli stati del Golfo, con +1,8%).

Se sarà confermato il dato complessivo di novembre si smarcherà da quello dei mesi precedenti: si tratta infatti solo del secondo arretramento mensile del 2025, dopo quello di febbraio, per un anno che sino a fine ottobre è stato complessivamente positivo (+2,1% a 37,9 milioni di notti), in un contesto in cui non mancano le critiche di chi punta apertamente il dito contro le ripercussioni negative di quello che considera un sovraffollamento turistico.

I valori diffusi oggi dall'UST fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l'UST bisognerà attendere il 15 gennaio.

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Scomparsa a tre anni, ritrovata dopo 42: ecco risolto un mistero lungo una vita
10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?
Federica Pellegrini è incinta e svela il sesso del bebè
Barbara Barbarossa: «Ecco i momenti più emozionanti sul set di Frontaliers Sabotage»

Altre notizie

Turismo invernale. Sempre più americani sulle piste da sci svizzere

Turismo invernaleSempre più americani sulle piste da sci svizzere

Commercio mondiale. Accordo di libero scambio fra India e Nuova Zelanda, dazi a zero

Commercio mondialeAccordo di libero scambio fra India e Nuova Zelanda, dazi a zero

Metalli preziosi. Oro: l'anno è stato ottimo? Anche il 2026 si annuncia favorevole

Metalli preziosiOro: l'anno è stato ottimo? Anche il 2026 si annuncia favorevole