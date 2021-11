Alcon acquisisce Ivantis per 475 milioni di dollari

Alcon ha acquisito per 475 milioni di dollari la californiana Ivantis. Keystone

Il gruppo specializzato nei prodotti per la cura degli occhi Alcon ha acquisito per 475 milioni di dollari (un po' più di 433 milioni di franchi) la californiana Ivantis. Alla somma potrebbero aggiungersi versamenti in base ai risultati.

Ivantis ha fra le altre cose messo a punto un dispositivo chirurgico poco invasivo nel settore del glaucoma: ha la taglia di un ciglio ed è concepito per alleviare la pressione oculare riattivano il drenaggio naturale dell'occhio.

L'Hydrus microstent, questo il nome del prodotto, è stato omologato negli Stati Uniti nell'agosto del 2018. È utilizzato anche in Canada, Australia, Singapore e Germania, precisa Alcon in un comunicato odierno.

L'acquisizione dovrebbe essere finalizzata entro la primavera 2022.

nw, ats