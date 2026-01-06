  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria farmaceutica Alcon, addio all'acquisizione dell'americana Staar Surgical

SDA

6.1.2026 - 17:01

Alcon deve cambiare i suoi piani.
Alcon deve cambiare i suoi piani.
Keystone

Un matrimonio che non si farà: Alcon, il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto, non rileverà l'americana Staar Surgical.

Keystone-SDA

06.01.2026, 17:01

06.01.2026, 17:22

Dopo ripetuti rinvii oggi gli azionisti di Staar – impresa che produce lenti impiantabili utilizzate in chirurgia per correggere difetti visivi come la miopia o l'astigmatismo – avrebbero dovuto votare in un'assemblea generale straordinaria sull'offerta di acquisto migliorata di Alcon, ricorda l'azienda statunitense in un comunicato odierno. Ma già prima della riunione è apparso chiaro che il progetto non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo. La società ha quindi deciso di rescindere il contratto di fusione con Alcon.

Secondo Staar il naufragio dell'accordo non avrà conseguenze finanziarie per nessuna delle due parti: non saranno infatti dovuti pagamenti di risoluzione.

La reazione degli investitori alle novità odierne è stata assai diversa. Mentre alla borsa svizzera le azioni Alcon nel pomeriggio erano in rialzo del 2,2%, a New York Staar Surgical – che fa parte del Nasdaq – nel pre-mercato arretrava del 16,5%.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Il sindaco di Crans-Montana: «Non ci siam accorti che i controlli non venivano fatti come avrebbero dovuto». Ecco le frasi più sconcertanti
Inferno a Crans-Montana, inviati della Rai aggrediti davanti a uno dei locali degli indagati
Per l'esperto avvocato «c'è un sol modo per risarcire le vittime e perseguire i responsabili: il metodo Luxor»

Altre notizie

Ecco quale. Nestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

Ecco qualeNestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

Grigioni. Ferrovia retica invasa durante le feste, treni in più ma code

GrigioniFerrovia retica invasa durante le feste, treni in più ma code

Guerra dei prezzi. Feldschlösschen manca sugli scaffali Denner

Guerra dei prezziFeldschlösschen manca sugli scaffali Denner