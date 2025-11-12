  1. Clienti privati
Farmaceutica Per Alcon le vendite salgono del 6% nel terzo trimestre

SDA

12.11.2025 - 07:35

La crescita di Alcon ha leggermente accelerato nel terzo trimestre.
Keystone

Lo specialista di oftalmologia Alcon ha registrato una lieve ripresa nel terzo trimestre, grazie anche ai nuovi prodotti. Da luglio a settembre il fatturato del gruppo statunitense-svizzero è salito del 6% a 2,59 miliardi di dollari (2,07 miliardi di franchi).

Keystone-SDA

12.11.2025, 07:35

12.11.2025, 07:43

In valuta locale l'aumento è del 5%, stando ai dati presentati ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Nella prima metà dell'anno Alcon era cresciuta solo del 3% al netto degli effetti valutari.

Nel comunicato l'azienda sottolinea che la domanda ha subito una forte accelerazione soprattutto nel segmento «Equipment». Secondo il CEO David Endicott, ad esempio, «Unity VCS», una piattaforma chirurgica per interventi agli occhi, ha acquisito importanza in tutti i mercati chiave.

Il lancio dei numerosi nuovi prodotti ha però un costo: il margine operativo core, che misura la redditività, è sceso dal 20,6% al 20,2%. L'utile netto core ammonta a 79 centesimi per azione, a fronte di 81 centesimi nell'analogo periodo del 2024.

Il giro d'affari è lievemente inferiore alle aspettative degli analisti, mentre il margine e l'utile netto sono leggermente superiori.

Dopo i due recenti avvisi sugli utili, gli obiettivi per il 2025 sono ora confermati. Alcon prevede per l'anno in corso un fatturato compreso tra 10,3 e 10,4 miliardi di dollari e un margine tra il 19,5 e il 20,5%. A titolo di confronto, nel 2024 il gruppo ha realizzato vendite per 9,8 miliardi e un margine del 20,6%.

