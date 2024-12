Più soldi in tasca a fine mese. Keystone

Aumenti di stipendio in vista per i dipendenti di Aldi: nel 2025 la massa salariale e dei premi salirà dell'1,4%, con ritocchi generalizzati dell'1,3% e uno stipendio minimo (13 mensilità) di 4'760 franchi, a fronte dei 4'700 oggi in vigore.

«I nostri collaboratori svolgono quotidianamente un lavoro eccezionale: vogliamo premiare questo impegno con aumenti di stipendio e benefit aggiuntivi, dimostrando così la stima che meritano», afferma Jérôme Meyer, direttore della filiale elvetica del colosso dei supermercati tedesco, citato in un comunicato odierno.

L'incremento in busta paga sarà reale e non solo nominale, considerato che l'inflazione è attesa all'1,2% quest'anno e allo 0,7% nel 2025, stando alle stime della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Aldi continuerà a pagare «il salario minimo di gran lunga più alto del settore», sottolinea l'azienda. Inoltre tutti i collaboratori riceveranno un buono spesa sino a 100 franchi.

Altra novità: a partire dall'anno prossimo anche i formatori professionali che non svolgono una funzione dirigenziale diretta riceveranno un supplemento retributivo per il loro impegno. Oltre ai bonus esistenti, sarà anche ulteriormente ampliata la remunerazione del nuovo personale sostitutivo delle filiali.

Agli apprendisti sei settimane di ferie

La società ricorda pure che il personale ha diritto a cinque settimane di ferie per tutti, quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100%, nonché alla copertura dei due terzi dei contributi pensionistici da parte del datore di lavoro per i collaboratori senza funzioni direttive.

Tutti gli apprendisti, indipendentemente dall'età, hanno inoltre sei settimane di ferie. Anche i gerenti di filiale beneficiano di una retribuzione definita superiore alla media: lo stipendio iniziale, dopo l'inserimento in una succursale, è di 7'284 franchi.

Aldi Suisse – filiale della tedesca di Aldi Süd, in mani interamente familiari – è presente nella Confederazione dal 2005. Ha sede a Schwarzenbach (SG) e gestisce una rete di 245 punti vendita. L'organico è di 3900 persone.

