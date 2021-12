Buone notizie per i dipendenti di Aldi. Keystone

Aldi aumenta di oltre il 2% la massa salariale.

Ne beneficerà tutto il personale, che dal 2022 vedrà lo stipendio salire di almeno l'1%, come pure i dipendenti con salario minimo, che avranno diritto ad almeno 4600 franchi al mese (con 13 mensilità), una cifra in progressione del 2,8%. In arrivo anche gratifiche, buoni acquisto e un prolungamento del congedo maternità.

Aldi continua a pagare il compenso minimo di gran lunga più elevato del settore, sottolinea in un comunicato odierno la catena di supermercati. Anche la retribuzione degli apprendisti (1140 franchi nel primo anno e fino a 1900 nel terzo) è ai massimi in Svizzera.

«Le buone condizioni di lavoro sono un elemento centrale della filosofia Aldi», afferma Jérôme Meyer, responsabile per l'azienda del gruppo, citato nella nota. «Ecco perché per noi è ovvio offrire ai nostri dipendenti i migliori salari del ramo, oltre a molti altri vantaggi. Quindi per noi rimarrà chiaro in futuro: pagheremo il salario minimo più alto nel commercio al dettaglio elvetico».

Il 2021 per Aldi si è rivelato positivo e l'azienda intende quindi ringraziare in modo speciale i 3900 dipendenti «che hanno ancora una volta dimostrato prestazioni grandiose», sottolinea Meyer. Saranno quindi corrisposte gratifiche fino a 500 franchi e un buono acquisti sino a 400 franchi «per un sontuoso banchetto di Natale».

Altra novità è il prolungamento del congedo maternità, che passerà da 16 a 18 settimane, con il pagamento del 100% dello stipendio. Il personale – ricorda l'impresa – ha anche diritto a cinque settimane di vacanza e quattro settimane di congedo paternità. L'impresa si prende inoltre a carico dei due terzi dei contributi di cassa pensione. Ultima informazione data: da sempre presso Aldi Svizzera vige la parità salariale, indipendentemente dal sesso e dall'origine.

Aldi Suisse – filiale della tedesca Aldi Süd, in mani interamente familiari – è presente nella Confederazione dal 2005. Ha sede a Schwarzenbach (SG) e gestisce una rete di 226 punti vendita, 13 delle quali in Ticino e 7 nei Grigioni.

Per gli amanti della storia economica, la ragione sociale Aldi deriva dall'espressione Albrecht-Discount: gli Albrecht erano due fratelli (Karl e Theo) che, finita la seconda guerra mondiale, al ritorno dal fronte assunsero l'attività di un piccolo negozio di Essen gestito dalla madre e aperto nel 1913. Ne seguì una forte crescita e nel 1960 il gruppo venne diviso fra Aldi Nord (gestito da Theo) e Aldi Sud (Karl). Oggi Aldi è presente in numerosi paesi.

hm, ats