La campagna era partita come reazione al turismo degli acquisti. Keystone

Aldi rilancia la sua guerra sul prezzo della carne: la catena di supermercati ha annunciato oggi riduzioni comprese fra il 15% e il 26% su diversi tagli di alta qualità di manzo, agnello e pollo bio.

Keystone-SDA SDA

Le promozioni sono finanziate direttamente dal dettagliante, «senza incidere sui prezzi di produzione», si legge in un comunicato odierno. L'impresa aveva lanciato a inizio settembre 2024 una campagna su vasta scala, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il turismo degli acquisti oltre frontiera: aveva anche detto di essersi impegnata per iscritto con i produttori a non pagare loro di meno.

«Le riduzioni dello scorso autunno hanno dimostrato quanto sia elevata la domanda di carne fresca di alta qualità a prezzi accessibili: per questo abbassiamo nuovamente i nostri prezzi fino al 30%, per offrire alla clientela un periodo pre-natalizio senza pensieri, senza dover scendere a compromessi sul prezzo», afferma Jérôme Meyer, della filiale elvetica del colosso tedesco della distribuzione, citato nella nota diffusa oggi.