  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riduzioni fra il 15% e il 26% Aldi insiste nella battaglia sul prezzo della carne: annunciate altre riduzioni

SDA

11.11.2025 - 15:00

La campagna era partita come reazione al turismo degli acquisti.
La campagna era partita come reazione al turismo degli acquisti.
Keystone

Aldi rilancia la sua guerra sul prezzo della carne: la catena di supermercati ha annunciato oggi riduzioni comprese fra il 15% e il 26% su diversi tagli di alta qualità di manzo, agnello e pollo bio.

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:00

11.11.2025, 15:05

Le promozioni sono finanziate direttamente dal dettagliante, «senza incidere sui prezzi di produzione», si legge in un comunicato odierno. L'impresa aveva lanciato a inizio settembre 2024 una campagna su vasta scala, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il turismo degli acquisti oltre frontiera: aveva anche detto di essersi impegnata per iscritto con i produttori a non pagare loro di meno.

«Le riduzioni dello scorso autunno hanno dimostrato quanto sia elevata la domanda di carne fresca di alta qualità a prezzi accessibili: per questo abbassiamo nuovamente i nostri prezzi fino al 30%, per offrire alla clientela un periodo pre-natalizio senza pensieri, senza dover scendere a compromessi sul prezzo», afferma Jérôme Meyer, della filiale elvetica del colosso tedesco della distribuzione, citato nella nota diffusa oggi.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Trump: «Stiamo lavorando a qualcosa per aiutare la Svizzera»
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Altre notizie

Lo indica UBS. Il pericolo di una bolla immobiliare sale leggermente in Svizzera

Lo indica UBSIl pericolo di una bolla immobiliare sale leggermente in Svizzera

Appalto miliardario. Switzerland First per i treni FFS? L'esperta: «Sarebbe illegale»

Appalto miliardarioSwitzerland First per i treni FFS? L'esperta: «Sarebbe illegale»

Guerra commerciale. Swatch e Richemont, è rally sulle voci di una possibile intesa Svizzera-USA sui dazi

Guerra commercialeSwatch e Richemont, è rally sulle voci di una possibile intesa Svizzera-USA sui dazi