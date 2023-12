Più soldi in tasca per chi lavora presso Aldi. Keystone

Aumenti di salario in vista per i dipendenti di Aldi: nel 2024 la massa salariale e dei premi salirà del 2,4%, con ritocchi generalizzati dell'1% e uno stipendio minimo (13 mensilità) di 4700 franchi, a fronte dei 4646 oggi in vigore.

«I nostri collaboratori svolgono quotidianamente un lavoro eccellente e noi vogliamo premiare questo impegno: naturalmente desideriamo garantire il loro benessere finanziario anche in tempi economicamente difficili», afferma Jérôme Meyer, direttore della filiale elvetica del colosso dei supermercati tedesco, citato in un comunicato odierno.

Aldi continuerà a pagare il salario minimo di gran lunga più alto del settore, sottolinea l'azienda. Inoltre tutti i collaboratori riceveranno un pacchetto definito interessante di vantaggi che comprende un bonus una tantum e un buono acquisto.

La società ricorda anche che il personale ha diritto a cinque settimane di ferie per tutti, quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100%, nonché alla copertura dei due terzi dei contributi pensionistici da parte del datore di lavoro. Tutti gli apprendisti, indipendentemente dall'età, hanno inoltre sei settimane di ferie e, a partire dal 2024, riceveranno un abbonamento di telefonia mobile gratuito di Aldi Suisse Mobile.

Aldi Suisse – filiale della tedesca di Aldi Süd, in mani interamente familiari – è presente nella Confederazione dal 2005. Ha sede a Schwarzenbach (SG) e gestisce una rete di 242 punti vendita. L'organico è di 3900 persone.

hm, ats