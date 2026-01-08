  1. Clienti privati
Svizzera «Alla Banca nazionale devono aver tirato un sospiro di sollievo»

SDA

8.1.2026 - 17:01

L'operato della BNS è seguito sempre con grande attenzione.
Keystone

L'inflazione in lieve aumento in dicembre (allo 0,1%, dopo lo 0,0% di novembre) è una buona notizia per la Banca nazionale svizzera (BNS), che vede un po' allontanarsi il pericolo della deflazione.

Keystone-SDA

08.01.2026, 17:01

08.01.2026, 17:11

È l'opinione degli esperti alla luce degli ultimi dati sui prezzi al consumo pubblicati stamani dall'Ufficio federale di statistica.

«Anche nel 2026 l'inflazione dovrebbe rimanere a livelli molto bassi», spiega all'agenzia Awp Alessandro Bee, economista presso UBS. Questo non dovrebbe comunque costituire un motivo per ulteriori tagli dei tassi d'interesse da parte della BNS: l'istituto ha infatti chiaramente comunicato che l'ostacolo per un abbassamento del tasso guida in territorio negativo è elevato. «Da solo il basso livello di inflazione non è sufficiente per indurre la BNS a tagliare il costo del denaro».

«Alla BNS devono aver tirato un sospiro di sollievo», afferma Thomas Gitzel di VP Bank. Se il rincaro fosse continuato a scendere la pressione sulla politica monetaria sarebbe aumentata. Dello stesso avviso è anche Karsten Junius di Safra Sarasin: l'andamento dell'inflazione in dicembre dovrebbe essere un alleggerimento per la Banca nazionale. E secondo l'analista la tendenza proseguirà nei prossimi trimestri. «La politica monetaria della BNS è quindi ben posizionata: ulteriori tagli dei tassi d'interesse sarebbero inutili».

Sull'insieme del 2025 la crescita dei prezzi si è attestata allo 0,2%. La BNS si aspetta che il rincaro salga alo 0,3% nell'anno in corso, per poi salire allo 0,6% nel 2027.

