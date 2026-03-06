  1. Clienti privati
Mercato immobiliare In febbraio scendono i prezzi degli alloggi in proprietà. Ecco perché

SDA

6.3.2026 - 10:00

Sono segnali di raffreddamento sul mercato immobiliare?
Sono segnali di raffreddamento sul mercato immobiliare?
Keystone

Per la prima volta da diversi mesi a questa parte scendono i prezzi degli alloggi in proprietà a livello svizzero, anche se non mancano le differenze regionali.

Keystone-SDA

06.03.2026, 10:00

06.03.2026, 10:50

A fine febbraio il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare (7913 franchi al metro quadrato) è diminuito dello 0,4% rispetto a fine gennaio, secondo l'indicatore calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani (9366 franchi) si è invece contratto dello 0,1%.

Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso si registrano comunque sensibili progressioni: rispettivamente +4,4% (case) e +4,6% (appartamenti).

A livello regionale, spicca il -2,2% mensile per le case nella zona di Zurigo. Anche la Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) mostra un netto arretramento (-1,7%), mentre in progressione sono la Svizzera Nordoccidentale (+2,1%) e il Ticino (+1,0%).

Il quadro è un po' diverso per gli appartamenti: in questo caso il calo più marcato è quello della Svizzera centrale (-2,3% rispetto a gennaio), mentre Zurigo avanza (+1,1%); il dato del Ticino non è disponibile.

Le tensioni geopolitiche causano volatilità dei mercati finanziari, ma mentre in altri paesi ciò si riflette anche nel settore immobiliare per molti investitori in Svizzera il mattone rimane un'ancora di stabilità.

«La proprietà immobiliare è tradizionalmente considerata 'Betongold' (oro cementizio), un bene reale con sostanza che promette di mantenere il proprio valore nel lungo periodo e che quindi è meno sensibile alle turbolenze sul breve periodo», commenta Martin Waeber, dirigente di SMG, citato in un comunicato.

Proprio in fasi di maggiore incertezza questo aspetto di sicurezza assume un'importanza ancora maggiore. In combinazione con una domanda strutturalmente elevata di alloggi nelle regioni economicamente forti, un'offerta limitata di terreni edificabili e l'andamento demografico, ciò comporta una stabilità dei prezzi, indipendentemente dalle fluttuazioni temporanee, argomentano gli esperti di SMG.

