EnergiaAlpiq rileva una centrale idroelettrica nel nord della Spagna
SDA
23.2.2026 - 12:01
Il gruppo energetico Alpiq espande le sue attività nel settore dell'energia idroelettrica in Spagna.
L'azienda ha rilevato il progetto della centrale a pompaggio Navaleo, in fase di costruzione nella regione di Castiglia e León, che dovrebbe fornire una potenza flessibile di 535 megawatt (MW) a partire dall'inizio degli anni 2030.
Il progetto è stato sviluppato da Erbienergía, un'impresa attiva nel settore delle energie rinnovabili «fortemente radicata nella regione», che dispone di una concessione idraulica di 75 anni.
«Rappresenta un investimento importante nella transizione energetica spagnola», ha comunicato Alpiq senza fornire cifre.
L'obiettivo della centrale idroelettrica è quello di rafforzare la stabilità del sistema e facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, posizionando Alpiq «come uno dei principali attori sul mercato spagnolo della flessibilità».
Grazie al suo sistema a circuito chiuso, l'impianto consente di immagazzinare energia per almeno otto ore.
Il progetto deve trasformare una ex zona mineraria in un impianto energetico sostenibile e pulito, trattando le acque e filtrando gli inquinanti derivanti dalle precedenti attività minerarie.