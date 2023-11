Alstom è uno dei più importanti costruttori ferroviari europei. Keystone

Alstom crolla in Borsa a Parigi dopo che il costruttore francese di treni e infrastrutture ferroviarie ha annunciato una serie di misure per rimettere in sesto il suo bilancio.

I provvedimenti includono il taglio di 1500 posti di lavoro e potrebbero portare alla vendita di attivi fino a un miliardo di euro e al varo di un aumento di capitale.

Il titolo del produttore del treno ad alta velocità Tgv cede il 16%, a 12 euro, dopo aver perso fino al 22%, toccando i minimi da 18 anni. Le misure sono state annunciate in occasione dei risultati del semestre, che hanno confermato i dati preliminari di inizio ottobre all'interno dei quali il gruppo ha issato un avvertimento sui flussi di cassa liberi per l'esercizio 2023/24, attesi non più «significativamente positivi» ma negativi per 500-750 milioni di euro, con la perdita in borsa, lo scorso 4 ottobre, di un terzo del suo valore.

Attraverso le misure annunciate oggi Alstom punta a ridurre di 2 miliardi il suo indebitamento. Il peggioramento dei flussi di cassa, negativi per 1,15 miliardi di euro nel semestre, è stato imputato all'aumento delle scorte di magazzino di materiale rotabile e a rinvii delle consegne, al ritardo nel completamento del programma Aventra in Gran Bretagna e al calo degli acconti rispetto all'anno scorso.

SDA