Malattie animaliAlto rischio di diffusione della peste suina africana
SDA
15.5.2026 - 12:16
Il rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera è elevato. Mentre il numero di casi nei suini domestici era in calo da anni in Europa, un nuovo focolaio è apparso in aprile in Italia.
Keystone-SDA
15.05.2026, 12:16
SDA
Nelle regioni in cui le popolazioni di cinghiali sono colpite dalla peste suina africana (PSA), la trasmissione ai maiali da allevamento è «possibile in qualsiasi momento», ha scritto l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nel suo ultimo bollettino sulla situazione delle epizoozie all'estero e in Svizzera.
L'USAV sconsiglia quindi vivamente di importare in Svizzera carne di maiale o di cinghiale proveniente dalle zone colpite. Questo virus potrebbe essere molto resistente nell'ambiente e restare contagioso a lungo nel sangue, nei prodotti a base di carne e nelle carcasse.
Inoltre, dopo una partita di caccia in queste regioni, le scarpe, gli indumenti, l'attrezzatura e i veicoli devono essere accuratamente puliti e disinfettati prima di attraversare la frontiera. Secondo l'USAV, gli allevatori che osservano sintomi insoliti nei loro suini devono contattare immediatamente il veterinario.
Nell'ambito di un programma nazionale di diagnosi precoce, i cinghiali trovati morti e gli animali malati abbattuti vengono esaminati. Dei 25 cinghiali esaminati finora, tutti sono risultati negativi.
Battuta d'arresto in Germania
In Europa, il numero di casi di PSA nei cinghiali rimane elevato. Inoltre, secondo l'USAV, bisogna aspettarsi casi segnalati a posteriori. Le nuove rilevazioni in Sassonia costituiscono, secondo la Confederazione, una «battuta d'arresto nella lotta contro la malattia».
Solo lo scorso febbraio era stato dichiarato che la peste suina africana era stata «eradicata con successo», dopo che per un anno non era stato rilevato alcun caso. A seguito di questa nuova ondata, in aprile è stato annunciato che erano state istituite nuove zone di interdizione.
Anche in Spagna i casi sono leggermente aumentati di recente. La zona di restrizione dovrebbe quindi essere ampliata.
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