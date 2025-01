Amag ha fatto la storia dell'automobile in Svizzera. Keystone

Amag ha visto diminuire il fatturato nel 2024, sulla scia del calo generalizzato della vendita di vetture in Svizzera: i ricavi dell'importatore di auto si sono attestati a 4,9 miliardi di franchi, a fronte dei 5,1 miliardi del 2023, che era stato un anno record.

L'esercizio è stato positivo, considerando le sfide poste dal contesto, indica in un comunicato odierno la società che commercializza i marchi Volkswagen, Skoda, Audi, Seat e Cupra. Le nuove immatricolazioni nella Confederazione sono scese infatti di oltre il 5%.

Malgrado il quadro generale Amag ha comunque mantenuto una quota di mercato superiore al 30%. «A parte l'anno scorso e quelli della pandemia, questo è il miglior dato per i nostri marchi nella storia aziendale», afferma il Ceo Helmut Ruhl, citato nella nota. L'impresa ha inoltre confermato la sua posizione di leader nel segmento delle auto elettriche, con 12'300 veicoli venduti. Il gruppo con sede a Cham (ZG), che ha un organico di 7600 impieghi e forma 800 apprendisti, si trova in mani familiari e non comunica informazioni sulla redditività.

Storicamente la società fa risalire i suoi inizi al gennaio 1945, quando venne fondata la nuova Amag dall'imprenditore Walter Haefner. L'Amag originale risale però al 1928 (il nome deriva dall'espressione (Automobil- und Motoren AG) e fece fallimento.

La grande svolta avvenne comunque a partire dal 1948, con l'importazione delle Volkswagen: Haefner venne aiutato dalle sue conoscenze d'inglese, perché all'epoca la fabbricazione dell'«auto del popolo» tedesca - voluta a suo tempo da Adolf Hitler - si trovava sotto amministrazione controllata dell'occupante inglese. Oggi alla testa del consiglio di amministrazione figura il figlio Martin Haefner, miliardario con importanti partecipazioni in varie imprese industriali. Non avendo figli, ha di recente comunicato che lascerà tutto il patrimonio a una fondazione creata insieme alla moglie.