Vendite per 5 miliardi Fatturato in aumento nel 2025 per Amag

SDA

16.1.2026 - 15:58

Nonostante le difficili condizioni, quasi tutti i marchi Amag hanno registrato una crescita nel 2025 (foto d'archivio)
Nonostante le difficili condizioni, quasi tutti i marchi Amag hanno registrato una crescita nel 2025 (foto d'archivio)
Keystone

Dopo il calo del 2024, Amag è riuscita l'anno scorso ad aumentare il proprio fatturato, in un mercato svizzero in difficoltà.

Keystone-SDA

16.01.2026, 15:58

16.01.2026, 16:13

L'importatore di automobili ha realizzato vendite per 5 miliardi di franchi a fronte dei 4,9 miliardi del 2024 ed ha aumentato la sua quota di mercato arrivando al 32,1%, il secondo miglior valore nella sua storia. Lo ha comunicato proprio il gruppo con sede a Zugo.

Con la vendita complessiva di 75’026 automobili nel 2025, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente, l'importatore dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat/Cupra ha ottenuto risultati nettamente migliori rispetto all'andamento complessivo del mercato, che ha continuato la sua fase di calo, viene sottolineato.

Lo scorso anno in Svizzera in totale sono state immatricolate 233'737 nuove autovetture, un numero nettamente inferiore al livello di un anno automobilistico «normale» con 300'000 e più unità. Dalla pandemia, infatti, questo livello non è più stato raggiunto.

Nonostante le difficili condizioni, quasi tutti i marchi Amag sono stati in crescita nel 2025. L'incremento più significativo è stato registrato dal marchio Volkswagen, che ha rafforzato la propria posizione di leader con 25’607 auto vendute. «Volkswagen è leader di mercato in Svizzera da oltre un quarto di secolo», indica la nota.

Al secondo posto si è piazzato per la prima volta Skoda, che con 22’290 veicoli ha superato BMW (20’466). Anche Seat/Cupra ha registrato un leggero aumento (+1,4%). Solo Audi ha subito una flessione (-4,2%).

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché

Commercio al dettaglio. Fatturato in calo nel 2025 per Migros malgrado ristrutturazioni e licenziamenti

Commercio al dettaglioFatturato in calo nel 2025 per Migros malgrado ristrutturazioni e licenziamenti

Forum economico. Sondaggio del WEF: i capi economisti son preoccupati dall'andamento dell'economia mondiale

Forum economicoSondaggio del WEF: i capi economisti son preoccupati dall'andamento dell'economia mondiale

Turismo. Aumento dei visitatori sugli impianti di risalita del Titlis,

TurismoAumento dei visitatori sugli impianti di risalita del Titlis,