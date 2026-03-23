RoboticaAmazon acquisisce una startup del Politecnico di Zurigo
SDA
23.3.2026 - 14:09
Amazon ha acquisto la startup zurighese Rivr, specializzata in robot per le consegne. Lo spin-off del Politecnico federale di Zurigo (ETH), prima noto come Swiss-Mile, secondo informazioni di stampa nel 2024 era stato valutato in 110 milioni di dollari circa.
Keystone-SDA
23.03.2026, 14:09
23.03.2026, 14:10
SDA
Il CEO di Rivr Marko Bjelonic ha confermato la notizia dell'acquisizione tramite la piattaforma Linkedin. Non sono stati resi noti dettagli finanziari.
Amazon faceva già parte degli investitori, partecipando tramite il suo fondo per le innovazioni, si legge in un articolo di The Information.
Rivr sviluppa robot autonomi che permettono alle aziende di consegne di distribuire merce nelle immediate vicinanze. I sistemi combinano ruote con quattro gambe, in modo da riuscire a superare ostacoli come le scale.