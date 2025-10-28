Amazon riduce l'organico. Keystone

Amazon ha annunciato il taglio di 14'000 posti di lavoro fra i colletti bianchi. La riduzione consentirà al colosso delle vendite online di «rafforzarsi ulteriormente riducendo la burocrazia» e liberando risorse da in vestire in altre attività.

Keystone-SDA SDA

«Vi comunico che stiamo procedendo ad alcune modifiche organizzative che avranno un impatto» su alcuni dipendenti, ha scritto Beth Galetti, la manager responsabile delle risorse umane.