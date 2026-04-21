TecnologiaAmazon investe altri 5 miliardi in Anthropic, specializzata nell'AI generativa
SDA
21.4.2026 - 07:32
Amazon investe 5 ulteriori miliardi di dollari in Anthropic, azienda specializzata nell'intelligenza artificiale generativa.
Keystone-SDA
21.04.2026, 07:32
21.04.2026, 07:42
SDA
Il colosso delle vendite al dettaglio sale del 2% nelle contrattazioni after-hours dopo l'annuncio.
A lungo termine l'impresa di Jeff Bezos, che deteneva già azioni di Anthropic, prevede di investire fino a 20 miliardi di dollari nell'azienda di IA. Lo si legge in un comunicato di Amazona diramato ieri.