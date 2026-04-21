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Tecnologia Amazon investe altri 5 miliardi in Anthropic, specializzata nell'AI generativa

SDA

21.4.2026 - 07:32

Investimenti sostanziosi nell'intelligenza artificiale.
Investimenti sostanziosi nell'intelligenza artificiale.
Keystone

Amazon investe 5 ulteriori miliardi di dollari in Anthropic, azienda specializzata nell'intelligenza artificiale generativa. 

Keystone-SDA

21.04.2026, 07:32

21.04.2026, 07:42

Il colosso delle vendite al dettaglio sale del 2% nelle contrattazioni after-hours dopo l'annuncio.

A lungo termine l'impresa di Jeff Bezos, che deteneva già azioni di Anthropic, prevede di investire fino a 20 miliardi di dollari nell'azienda di IA. Lo si legge in un comunicato di Amazona diramato ieri.

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