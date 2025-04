Il progetto Kuiper di Amazon sfida Starlink. Keystone

Amazon ha lanciato il suo primo lotto di satelliti internet del Progetto Kuiper, segnando l'inizio del suo tentativo di rivaleggiare con Starlink di Elon Musk.

Keystone-SDA SDA

La missione, chiamata Kuiper Atlas 1, è partita dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 19:00 ora locale (le 23 in Svizzera), a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance che porterà in orbita 27 satelliti.

Con diversi anni di ritardo rispetto al suo concorrente, il colosso americano delle vendite online di proprietà di Jeff Bezos ha investito più di 10 miliardi di dollari nel progetto e intende utilizzare questa rete di satelliti per fornire un accesso a internet ad altissima velocità da ogni angolo del mondo, comprese le aree remote e le zone di guerra o disastrate.

Il lancio del servizio è previsto per il 2025. Il costo è ancora sconosciuto ma dovrebbe essere «accessibile», secondo Amazon, che vuole mantenere la formula che ne ha decretato il successo: prezzi bassi.