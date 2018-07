Open Arms: Libia lascia morire donna e bimbo

Amazon guadagna Wall Street Source: KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Amazon avanza a Wall Street, dove i titoli salgono dell'1,42%. A spingere sono i dati preliminari sull'andamento delle vendite del Prime Day: nelle prime 12 ore le vendite sono salite dell'89%, in base alle rivelazioni di Feedvisor.

Con il balzo in borsa di Amazon, Jeff Bezos consolida lo scettro di uomo più ricco al mondo, affermandosi come il paperone della storia moderna. Bezos vale - in base al Bloomberg Billionaires Index - più di 150 miliardi di dollari, circa 55 miliardi di dollari più di Bill Gates, il secondo uomo più ricco al mondo.

Bezos ha uguagliato Gates anche per la sua ricchezza corretta per l'inflazione. I 100 miliardi di dollari che valeva Gates nel 1999, all'apice della bolla dotcom, valgono oggi 149 miliardi di dollari. Con i suoi 150 miliardi di oggi Bezos è più ricco di chiunque altro al mondo dal 1982, ovvero da quando Forbes ha pubblicato la sua prima classifica dei miliardari.

Il Prime Day, il giorno dei maxi sconti di Amazon, e si e' aperto all'insegna di alcuni problemi tecnici che impedivano ai consumatori di effettuare acquistare. Problemi che aveva fatto temere il peggio, e che invece sono stati risolti.

Il nuovo balzo in Borsa di Amazon consente al colosso di Bezos di accorciare le distanze rispetto ad Apple nella corsa a diventare la prima società che vale 1.000 miliardi di dollari.