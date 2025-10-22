  1. Clienti privati
Commercio online Amazon intende sostituire mezzo milione di posti di lavoro con un robot

SDA

22.10.2025 - 15:18

Amazon assume migliaia di persone negli Stati Uniti per gestire il periodo delle feste, caratterizzato da una forte crescita della domanda da parte dei consumatori. (Foto archivio)
Amazon assume migliaia di persone negli Stati Uniti per gestire il periodo delle feste, caratterizzato da una forte crescita della domanda da parte dei consumatori. (Foto archivio)
sda

Amazon prevede di sostituire più di mezzo milione di posti di lavoro con i robot. 

Keystone-SDA

22.10.2025, 15:18

22.10.2025, 15:26

Secondo quanto riporta il New York Times citando alcuni documenti interni, i manager del colosso delle vendite al dettaglio hanno detto al Consiglio di amministrazione di sperare che l'automazione possa consentire alla società di evitare un aumento della forza lavoro nei prossimi anni nonostante la previsione di un raddoppio delle vendite di prodotti entro il 2033.

Per mitigare gli effetti dell'automazione sulle comunità, Amazon ha iniziato a mettere a punto dei piani e a valutare cambi del linguaggio. Invece di «automazione» e «intelligenza artificiale» è preferibile l'uso dell'espressione «tecnologia avanzata».

La parola «robot» dovrebbe poi essere sostituita da «cobot» per implicare una maggiore collaborazione con gli esseri umani.

Amazon precisa che i documenti valutati dal New York Times rappresentano la visione di una divisione, della società, non la strategia del gruppo, e che solo per le prossime festività è prevista l'assunzione di 250'000 persone.

