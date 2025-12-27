Commercio onlineAmazon: stop al progetto droni in Italia, avanti in Usa e Gb
SDA
27.12.2025 - 20:30
«A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia». È quanto si apprende da Amazon.
Keystone-SDA
27.12.2025, 20:30
SDA
«Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio», afferma la società.
«I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti», aggiunge l'azienda.
«Con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni, oltre 19'000 dipendenti diretti in più di 60 siti distribuiti nel paese, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un'esperienza di acquisto eccellente», conclude la società.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera