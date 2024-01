Ondata di licenziamenti presso Prime Video Keystone

Amazon taglia centinaia di posti di lavoro a Prime Video e ai suoi studios. Lo ha comunicato il responsabile della divisione, Mike Hopkins, in una email ai dipendenti.

«Nell'ultimo anno abbiamo valutato quasi ogni aspetto del nostro business per migliorare la nostra capacità di offrire film, show e sport dal vivo. Il risultato è che abbiamo identificato opportunità per ridurre investimenti in alcune aree e aumentarli in iniziative che hanno maggiore impatto», ha detto Hopkins. Secondo l'agenzia Bloomberg, anche Twitch – la piattaforma di giochi in streaming di Amazon – ha ridotto la sua forza lavoro di 500 unità.

SDA