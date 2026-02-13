L'ambasciatore svizzero Thomas Gass è stato eletto presidente del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Assumerà la carica a Parigi all'inizio del 2027 per un mandato di quattro anni.

Gass è stato eletto con voto segreto dai 34 paesi donatori dell'OCSE, indica un comunicato diffuso in serata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Quest'ultimo e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), hanno sostenuto la sua candidatura e accolgono con soddisfazione la notizia della sua nomina, viene affermato.

Nella sua futura funzione, Gass svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo strategico della cooperazione internazionale allo sviluppo, Guiderà il dialogo tra gli Stati membri e promuoverà l'elaborazione di standard e priorità comuni nell'ambito della politica di sviluppo.

La cooperazione internazionale allo sviluppo deve affrontare una profonda trasformazione alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto, delle crescenti difficoltà di finanziamento e di un panorama dei paesi donatori sempre più eterogeneo, sottolinea il DFAE.

Gass è capomissione presso l'ambasciata svizzera in Vietnam dal 2023.

Dal 2018 al 2022 è stato vicedirettore e responsabile della cooperazione bilaterale presso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Berna e, in precedenza, assistente del segretario generale presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York, dove era responsabile, tra le altre cose, dei negoziati sull'Agenda 2030 e sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.