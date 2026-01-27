  1. Clienti privati
Articoli sportivi Anta acquista il 29% di Puma da Pinault per 1,8 miliardi

SDA

27.1.2026 - 07:10

Un'immagine di un negozio del colosso cinese degli articoli sportivi Anta
Un'immagine di un negozio del colosso cinese degli articoli sportivi Anta
Keystone

Il colosso cinese degli articoli sportivi Anta ha riferito che acquisterà la quota dei circa il 29% di Puma dalla holding francese Pinault Artemis per 1,5 miliardi di euro (pari a 1,8 miliardi di dollari).

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:10

27.01.2026, 07:49

Anta diventa così il maggiore azionista del produttore tedesco di abbigliamento sportivo.

In una comunicazione depositata alla Borsa di Hong Kong, Anta ha riferito che, in base all'accordo, rileverà poco più di 43 milioni di azioni Puma al prezzo unitario di 35 euro ciascuna. Le azioni Anta, in seguito all'annuncio della transazione, segnano un rialzo intorno al 2%.

Anta ha inoltre affermato che la quota acquisita di Puma dovrebbe «rafforzare ulteriormente la sua presenza e la sua riconoscibilità del marchio nel mercato globale degli articoli sportivi, rafforzandone così la competitività internazionale complessiva», ha aggiunto la nota. Allo stesso tempo, lavorerà per «preservare la forte identità e la tradizione del marchio Puma, con l'obiettivo di aiutarlo a realizzare appieno il suo potenziale».

Il gruppo cinese, basato nella provincia di sudest del Fujian, è una le più grandi aziende di abbigliamento sportivo al mondo: fondata nel 1991, possiede allo stato numerosi marchi globali attraverso la controllata Amer Sports, tra cui Wilson, Arc'teryx e Salomon. Anta ha concluso l'acquisizione della finlandese Amer nel 2019, a capo di un consorzio impegnato in un'operazione di circa 5,2 miliardi di dollari. Mentre controlla i diritti nel mercato cinese di aziende straniere di abbigliamento sportivo, tra cui Fila e Descente.

