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Intelligenza artificiale Il colosso dell'Intelligenza artificiale Anthropic chiama Vas Narasimhan, CEO di Novartis, nel suo Cda

SDA

15.4.2026 - 11:01

Anthropic è da tempo al centro dell'attenzione.
Anthropic è da tempo al centro dell'attenzione.
Keystone

Il colosso americano dell'intelligenza artificiale (IA) Anthropic ha scelto Vas Narasimhan, CEO del gigante farmaceutico basilese Novartis, come nuovo membro del suo consiglio di amministrazione (Cda).

Keystone-SDA

15.04.2026, 11:01

15.04.2026, 11:17

La nomina, annunciata nella notte, porta a sette il numero dei componenti dell'organo che supervisiona la società dietro il noto chatbot Claude.

A decidere l'ingresso del manager americano di origini indiane è stato il cosiddetto Long-Term Benefit Trust, un organismo indipendente privo di partecipazioni finanziarie in Anthropic.

Tale organo ha il compito di vigilare sugli indirizzi strategici a lungo termine dell'azienda e di garantire che lo sviluppo dell'IA proceda in coerenza con la missione pubblica dichiarata.

Con l'arrivo del quasi 50enne (il compleanno è il 26 agosto) i membri designati dal trust costituiscono ora la maggioranza all'interno del Cda, si legge in una nota.

Già nello scorso febbraio il trust aveva nominato Chris Liddell, ex dirigente di Microsoft e General Motors, nonché vicecapo di stato maggiore per il coordinamento delle politiche durante la prima amministrazione Trump.

Narasimhan ha commentato con entusiasmo la sua nomina.

«L'intelligenza artificiale sta già accelerando le sfide scientifiche più complesse nel settore sanitario, dalla comprensione più profonda delle malattie allo sviluppo di farmaci migliori: è un onore entrare a far parte di questo consiglio di amministrazione», afferma in dichiarazioni riportate dal comunicato.

Le sue parole sottolineano la crescente convergenza tra IA generativa e ricerca biomedica, ambito in cui Novartis è da tempo protagonista.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la mossa di rafforzare il Cda con un manager del calibro di Narasimhan sarebbe collegata a due obiettivi strategici: un possibile sbarco in borsa già entro quest'anno e un piano di espansione di Anthropic nel settore della salute.

Di recente la società americana ha acquisito la startup biotech Coefficient Bio per 400 milioni di dollari, segno concreto della volontà di penetrare nel mercato delle scienze della vita.

Per Narasimhan si tratta del primo incarico come membro di un consiglio di amministrazione esterno a Novartis.

Dal canto suo Anthropic ha già un legame importante con la Svizzera: dall'autunno 2024 l'azienda ha aperto a Zurigo una delle sue sole tre sedi europee.

Il team elvetico è in fase di espansione, e nella guerra globale per attrarre i migliori talenti dell'intelligenza artificiale Anthropic non si tira indietro: offre stipendi annui compresi tra 280'000 e 680'000 franchi, come si legge in una delle offerte di lavoro.

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