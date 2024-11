La sanzione dell'antitrust di New Delhi è arrivata per abuso di posizione sul mercato. Keystone

L'antitrust indiano, la Competition Commission of India (Cci), ha multato WhatsApp e l'apparentata Meta per 25,4 milioni di dollari per abuso di posizione sul mercato.

SDA

La Cci ha proibito al gigante statunitense di imporre agli utenti come precondizione il collegamento di tutti i dati con le piattaforme di Meta, Facebook e Instagram, e ha ordinato di permettere anche agli utenti che hanno accettato il collegamento dal 2021 di annullarlo retrospettivamente.

La Cci ha infine proibito a WhatsApp di condividere i dati degli utenti con le piattaforme collegate per messaggi promozionali di prodotti, per i prossimi cinque anni.

SDA