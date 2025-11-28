  1. Clienti privati
Trasporti Appalto delle FFS a Siemens, Stadler Rail inoltra ricorso. Ecco i punti che non convincono l'azienda

SDA

28.11.2025 - 10:04

Stadler Rail ha inoltrato ricorso contro il maxi-appalto delle FFS per i nuovi treni a due piani assegnato a Siemens
Keystone

Stadler ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro l'appalto da due miliardi di franchi assegnato dalle FFS a Siemens per 116 nuovi treni a due piani.

Keystone-SDA

28.11.2025, 10:32

Lo annuncia la stessa azienda turgoviese, che precisa di aver intrapreso questo passo per «garantire la trasparenza richiesta dal pubblico».

«Dopo un esame approfondito della decisione di aggiudicazione, continuiamo a non comprenderne la valutazione», spiega il presidente del consiglio di amministrazione di Stadler, Peter Spuhler, citato in un comunicato.

La documentazione messa a disposizione non ha permesso di chiarire le questioni ancora aperte, precisa la nota.

Ecco i principali dubbi di Stadler

Stadler afferma di non capire come mai nella categoria «sostenibilità» abbia ottenuto solo la metà dei punti assegnati a Siemens. «E ciò nonostante Stadler sia l'unico offerente a produrre interamente il treno in Svizzera».

L'azienda si chiede anche come sia possibile che un treno che esiste solo sulla carta, quello di Siemens, abbia ottenuto valutazioni migliori rispetto a un treno «che da molti anni ha dato prova della sua affidabilità e dispone di dati concreti».

Stadler qui fa allusione ai suoi convogli KISS, che, come dichiarato dallo stesso produttore turgoviese, «circolano sulla rete FFS dal 2012 con un elevato tasso di disponibilità del 99%».

Una differenza di prezzo di solo lo 0,6%

Nel comunicato Stadler afferma che «questi interrogativi e altre questioni irrisolte non hanno potuto essere chiariti in modo soddisfacente durante un colloquio di debriefing avvenuto con le FFS». Per questo motivo, «un'istanza indipendente deve esaminare l'aggiudicazione», sostiene Spuhler.

Stadler afferma poi di non chiedere e di non volere una protezione nazionale. «L'impresa affronta una dura concorrenza internazionale e accetta sempre i risultati chiari che portano a decisioni di aggiudicazione sfavorevoli», puntualizza la nota.

Stadler, che ricorda come la differenza di prezzo tra la sua offerta e quella di Siemens sia stata solo dello 0,6%, afferma di ricorrere ai mezzi legali «solo in casi eccezionali».

Per i treni a due piani. Il sindacato SEV: «Non condividiamo le critiche all'appalto di FFS»

